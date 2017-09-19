«Почта России» запустит пилотный проект по доставке грузов дронами. Об этом со ссылкой на главу компании Николая Подгузова сообщает информагентство «Москва».

Старт проекта намечен на первую половину 2018 года. Для начала беспилотники протестируют в Якутии, так как потребность в таком способе доставки посылок отмечается именно в отдаленных районах страны. Основной задачей дронов станет доставка грузов из сортировочного центра до удаленных отделений почтовой связи.

Подгузов также отметил, что для массового внедрения беспилотных летательных аппаратов в России должно быть сформировано соответствующее законодательство.