Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: закрытие сервиса по доставке роботизированных секс-кукол, инвестиции Mail.Ru Group в мобильный шутер, завершение эксперимента по имитации жизни на Марсе, новая сеть баров Alma Bar и другие новости.

Инвестиции в коворкинг «Ключ»

Группа инвесторов вложила 150 миллионов рублей в сеть коворкингов и готовых офисов «Ключ». Эти средства компания потратит на открытие новых коворкингов и создание мобильных приложений для клиентов сети.

Сейчас в Москве работает шесть коворкингов «Ключ» общей площадью более 6 500 квадратных метров.

Платформа «Яндекс.Авто»

Компания «Яндекс» запустила платформу с голосовым управлением «Яндекс.Авто». Ее планируют встраивать в автомобили. С помощью «Яндекс.Авто» можно будет проложить маршрут до нужной точки, узнать прогноз погоды, ответить на звонок, а также запустить альбом из «Яндекс.Музыки». Помимо этого, сервис сможет предупреждать водителя о происшествиях на дороге и других событиях, на которые нужно обратить внимание.

Современное рабство

Международная организации труда, австралийская неправительственная организация Walk Free Foundation и Международная организация по миграции опубликовали исследование о современных формах рабства.

«По оценкам, 40,3 миллионов людей являются жертвами современного рабства, по состоянию на 2016 год. Это означает, что в любой из дней 2016 года более 40 миллионов мужчин, женщин и детей принуждались к труду помимо их воли или же вынуждены были жить в принудительном браке, на который не давали согласия»,— говорится в докладе.

Помимо этого, в докладе сказано, что мире насчитывается около 152 миллиона работающих детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет.

Закрытие сервиса по доставке роботизированных секс-кукол

Китайский сервис Touch по доставке роботизированных секс-кукол объявил о закрытии после четырех дней работы. Причиной такого решения стала бурная дискуссия в интернете, и последующие жалобы людей на компанию в полицию. В результате, правоохранительные органы оштрафовали Touch и компания закрылась.

Компания пообещала «наладить производство более здоровых и гармоничных способов разнообразить сексуальную жизнь людей».

Инвестиции Mail.Ru Group в мобильный шутер

Проект Mail.Ru Games Ventures — входит в холдинг Mail.Ru Group — вложит 800 тысяч евро в российско-финскую игровую компанию Panzerdog.

Детали сделки не разглашаются. При этом уточняется, что Panzerdog планирует использовать средства для доработки, выпуска в начале 2018 года и продвижения своего первого проекта — мобильного тактического шутера Tacticool.

Завершение эксперимента по имитации жизни на Марсе

В США закончился пятый эксперимент по имитации жизни в марсианской колонии. В ходе эксперимента шестеро людей 8 месяцев жили в изолированной лаборатории, расположенной на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа.

Ожидается, что результаты эксперимента помогут агентству NASA подобрать наиболее совместимый психологически экипаж для первой экспедиции на Марс, которая должна состояться в 2030-х годах.

Фото: AP Участники миссии: Джошуа Эрлих, Лаура Ларк, Сэм Пайлер, Брайан Рамос, Джей Бевингтон и Энсли Барнард

Новая сеть баров Alma Bar

Компания «Инвест плюс», которая владеет винным хозяйством Alma Valley в Крыму, запустит сеть винных баров Alma Bar. Пока единственный бар Alma Bar работает на Погодинской улице в Москве. До конца 2018 года «Инвест плюс» откроет еще не меньше десяти заведений. По предварительным оценкам, инвестиции в каждую точку составят от 5 до 20 миллионов рублей.