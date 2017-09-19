Предпринимателям, арендующим у Москвы нежилые помещения, предоставят равнозначные площади в новых домах по программе реновации без проведения торгов и с сохранением льгот. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Способствовать развитию бизнеса будет предусмотренная в новых домах возможность размещения на первых нежилых этажах магазинов шаговой доступности, сервисных услуг и культурно-досуговых учреждений», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Глава ведомства уточнил, что проект нормативного документа, содержащий список первых кварталов под реновацию, проходит последние согласования и будет утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным до 1 октября.