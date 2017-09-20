Обновлено: добавлен комментарий пресс-службы Центробанка.

Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанке, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в банковском секторе.

По данным собеседников издания, о передаче банка под контроль Фонда консолидации банковского сектора, занимающегося финансовым оздоровлением «Открытия», может быть объявлено уже в четверг, 21 сентября. В Фонд консолидации также могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк Диджитал».

Как утверждают источники «РБК», акционеры Бинбанка до недавнего времени пытались исправить ситуацию экстренной продажей активов, а также предлагали регулятору оставить банк формально частным, фактически передав его под управление Центробанка.

UPD (09:48): В пресс-службе Центробанка сообщили, что собственник Бинбанка сам обратился к регулятору с просьбой о санации. «Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», — отметили в ЦБ.

Бинбанк входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева и занимает 12-е место в банковской системе России.

Ранее Центробанк принял решение о санации банка «Открытие». Этому предшествовала рассылка менеджера компании «Альфа-Капитал» о рисках в четырех банках из топ-15, в том числе в «Открытии» и Бинбанке.