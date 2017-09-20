Роскомнадзор по приказу ФСБ проинформировал операторов связи об установке Google на сетях российских интернет-провайдеров несертифицированных серверов Google Global Cache — их используют для быстрого доступа к ресурсам поисковика.

Вместе с тем провайдеров предупредили, что штраф за установку данного оборудования без сертификатов соответствия составит 300 тысяч рублей.

«Для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи России является обязательным подтверждение соответствия установленным требованиям средств связи, используемых в сети связи общего доступа», — следует из письма ведомства.

При этом эксперты отмечают, что серверы Google Global Cache, не являющиеся средствами связи, сертифицироваться не должны. В связи с чем подобные предупреждения Роскомнадзора являются незаконными. «Google устанавливает серверы Global Cache за свой счет, при этом они не принадлежат провайдеру и не могут им управляться. Кроме того, при установке серверов Google внутри сетей оператора блокировка ресурсов Google технически невозможна», — рассказал управляющий директор интернет-провайдера «Экотелеком» Сергей Никулин.

Серверы Google Global Cache предназначены для снижения нагрузки на сети связи и устанавливаются компанией Google в сетях крупных интернет-провайдеров. Серверы временно сохраняют запрошенный пользователем контент.

Источник: «РБК»