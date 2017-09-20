Измайловская межрайонная прокуратура Москвы попросила представителей российской сети ресторанов быстрого питания Burger King разъяснить выпуск собственной виртуальной валюты — «вопперкоинов». Об этом со ссылкой на представителя ООО «Бургер рус» сообщают «Ведомости».

Российский Burger King выпустил «вопперкоины» при помощи международной платформы Waves в конце августа. В прокуратуре у представителей сети попросили рассказать, что такое «вопперкоины» и как они работают. В пресс-службе прокуратуры Москвы не ответили на запрос «Ведомостей». Источник газеты в ведомстве подтвердил, что представителей Burger King действительно вызывали в прокуратуру.

Сотрудники ведомства рассказали представителям сети, что в России законны только операции в рублях. Они также попросили написать заявление о том, что компания не проводила массовую эмиссию «вопперкоинов».

В «Бургер рус» уверены, что сеть ничего не нарушала, так как в российском законодательстве сейчас не закреплено понятие «криптовалюта» и отсутствует запрет на проведение операций с использованием виртуальной валюты.

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