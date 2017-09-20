МТС и «Вымпелком» подали заявки в ​Государственную комиссию по радиочастотам на выделение частот для развития опытных сетей 5G.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») планирует создать тестовые зоны 5G в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Ленинградской, Московской и Самарской областях, в Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях. В МТС решили начать с Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Сочи.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что соглашение о развитии 5G подписано с Ericsson, Nokia и Samsung: тестовые и демозоны 5G разместят на ЧМ–2018. Предполагается, что коммерческий запуск 5G оператор проведет в 2020–2022 годах.

Первым частоты для тестирования 5G получил «Мегафон». Тесты также намечены во время ЧМ–2018 в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Ранее в Минкомсвязи сообщали, что мобильные сети пятого поколения станут доступны для жителей восьми мегаполисов уже к 2020 году. К 2025 году сети со скоростью 10 Гбит в секунду должны появиться в 15 миллионниках.

Источник: «Коммерсантъ»