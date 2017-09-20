Президент России Владимир Путин в четверг, 21 сентября, впервые посетит московский офис компании «Яндекс». До этого в компании бывал только премьер-министр Дмитрий Медведев, когда занимал должность президента.

Президент «ознакомится с основными направлениями деятельности компании», также ему покажут работу обновленного алгоритма поисковика, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта и сервисах «Яндекса». Речь идет о проектах в области телемедицины («Яндекс. Здоровье»), образования, бизнеса, транспорта.

Также Путину должны показать прототип беспилотного автомобиля, управляющийся программным обеспечением, которое было создано в «Яндексе».

О поездке Путина в «Яндекс», приуроченной к 20-летию компании, ранее сообщали источники «Дождя».

Они объясняли, что Кремль долгое время пытался поставить «Яндекс» под контроль. Сам Путин в 2014 году заявил, что «Яндекс» изначально начинался как проект с западным влиянием. Назвать конструктивными отношения компании и государства стало можно только в последнее время, сообщили источники.

Политолог и член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов заявил «Дождю», что посещение Путиным компании связано с желанием Кремля включить «Яндекс» в сферу своих интересов перед выборами. В частности, власти интересны площадки, где можно разместить предвыборную рекламу. «„Рамблер“ уже включен в сферу интересов. „Яндекс“ тоже должен получить сигнал о такой заинтересованности», — сказал политолог.

Источник: «Интерфакс»