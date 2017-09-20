Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россияне потратили на человека за летний отпуск в 2017 году.

37 363 рубля стоил россиянам летний отпуск из расчета на одного члена семьи

По оценке экспертов, по сравнению с 2016 годом летний отдых подорожал на 4 %. Тогда поездка одного члена семьи в отпуск в среднем стоила 36,026 тысячи рублей.

При этом, по данным исследования, 15 % россиян провели свой летний отпуск на Черном море. На курортах Краснодарского края побывали 11 % опрошенных, в Крыму — 6 %. Еще 17 % респондентов посетили в свой отпуск другой город или село. За границу этим летом поехали всего 10 % россиян.

Опрос также показал, что с большим удовольствием россияне проводят отпуск в путешествиях (83 %), нежели дома или на даче (54 %).

Источник: ВЦИОМ