По словам заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева, кибермошенники переориентировались на молодежь.

Он отметил, что раньше жертвами злоумышленников становились в основном пожилые люди.

По мнению Сычева, причина того, что жертвами кибермошенников становятся россияне до 40 лет в том, что они слишком доверяют информационным технологиям, однако плохо понимают, как они работают.

Сычев посоветовал россиянам быть осторожнее и использовать антивирусы, внимательнее относиться к почтовым и СМС сообщениям, а также к загружаемому программному обеспечению. Он также рекомендовал россиянам не заходить на неизвестные сайты.

При этом по данным газеты «Коммерсантъ», сейчас Банк России совместно с несколькими профильными ведомствами разрабатывает онлайн-платформу, которая обеспечит информационную и техническую поддержку для банковских систем киберзащиты. Ожидается, что ее запустят в конеце 2017 года.

Источник: прямой эфир с Артемом Сычевым на официальной странице Банка России в Facebook.