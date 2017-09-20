В Федеральной антимонопольной службе России заявили, что ведомство хочет запретить госбанкам покупать другие банковские активы.

«В ближайшее время мы проведем ревизию наших предложений, которые обсуждались и при разработке дорожной карты, и направим их в Центральный банк», — заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Он уточнил, что предложение ограничить для госбанков покупку других банковских активов будет в их числе.

При этом Кашеваров добавил, что ФАС уже направляла в ЦБ предложения по ограничению доли государства в банковском секторе. Однако тогда, высчитать ее не удалось.

В свою очередь, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что действия Центробанка в отношении «ФК Открытие» и Бинбанка не приведут к огосударствлению и дестабилизации банковского сектора.

«Падение банков, например двух этих, не приведет ни к серьезному увеличению инфляции, ни к серьезным дестабилизирующим историям. Просто нужно будет провести санацию, реструктуризацию»,— сказал Артемьев.

Ранее владельцы Бинбанка обратились к Центробанку с просьбой ввести в организации временную администрацию. Таким образом, под контроль государства может попасть уже второй (после «Открытия») частный банк из топ-15. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов объяснил обращение к регулятору тем, что не рассчитал бизнес-силы. Теперь меры финансового оздоровления также могут применить к «Рост банку» и «Бинбанку Диджитал», которые находятся в управлении Шишханова.

О том, чего ждать клиентам крупнейших банков и как обезопасить свои сбережения, читайте в нашем материале.

Источник: «РИА Новости» «Коммерсантъ»