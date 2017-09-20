Правительство потребовало от госкомпании отчитаться о российской собственности, которой они владеют через иностранные компании.

Соответствующий документ утвердил первый вице-премьер Игорь Шувалов 25 августа.

Компании обязаны предоставить отчеты течение 30 дней. Источник «РБК» в Минэкономразвития рассказал, что затем правительство примет решение о том, как повысить налоговые платежи компаний в бюджет. Также госкомпании должны будут обосновать необходимость использования зарубежных «дочек».

Некоторые компании, например «Ростелеком» и «Транснефть», уже запланировали обсуждение вопроса о раскрытии зарубежных «дочек» на заседаний совета директоров, а РЖД попросило Минэкономразвития разъяснить документ.

По мнению опрошенных изданием экспертов, директиву могли принять из-за предстоящего в 2018 году запуска системы обмена налоговой информацией. При этом эксперты опасаются, что из-за директивы зарубежные налоговые органы получат «нежелательную для российских властей информацию».

Источник: «РБК»