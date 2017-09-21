Центробанк принял решение о проведении финансового оздоровления Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора.

Вместе с ним санации подвергнутся и другие кредитные организации, входящие в группу: «Рост банк», «Бинбанк диджитал» и «Уралприватбанк». Они продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки под контролем временной администрации. Банк России окажет им финансовую поддержку, гарантируя непрерывность деятельности компаний.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции не применяется.

Работающий с 1991 года Бинбанк входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. Он занимает восьмое место по объему активов и значится в списке значимых кредитных организаций. Инфраструктура банка включает 12 филиалов, одно представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.

Бинбанк, как и «Открытие», упоминался в письме управляющей компании «Альфа-капитал» о кредитных организаций, у которых возникли проблемы. Впоследствии письмо было отозвано, а в «Альфа-капитале» его назвали частным мнением сотрудника.

Специалисты уже объяснили The Village, что именно произошло с Бинбанком и «Открытием» и стоит ли опасаться клиентам других кредитных учреждений.

Источник: пресс-служба Центрального банка России