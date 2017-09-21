Группа Михаила Прохорова продала проект «Сноб»
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала своей последний актив в медиабизнесе. Новым владельцем журнала «Сноб» и сайта snob.ru стала гендиректор управляющей ими компании Марина Геворкян.
Группа ОНЭКСИМ решила прекратить свое участие в российских медиаактивах «в рамках реализации новой инвестиционной стратегии». Геворкян официально стала новым учредителем общества 18 сентября 2017 года.
Подробности сделки в компании не раскрывают.
Проект «Сноб» был запущен Владимиром Яковлевым, основателем издания «Коммерсантъ», на деньги Михаила Прохорова в 2008 году.
Источник: «РБК»
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