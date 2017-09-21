Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала своей последний актив в медиабизнесе. Новым владельцем журнала «Сноб» и сайта snob.ru стала гендиректор управляющей ими компании Марина Геворкян.

Группа ОНЭКСИМ решила прекратить свое участие в российских медиаактивах «в рамках реализации новой инвестиционной стратегии». Геворкян официально стала новым учредителем общества 18 сентября 2017 года.

Подробности сделки в компании не раскрывают.

Проект «Сноб» был запущен Владимиром Яковлевым, основателем издания «Коммерсантъ», на деньги Михаила Прохорова в 2008 году.

Источник: «РБК»