Совладелец и председатель совета директоров Бинбанка Микаил Шишханов рассказал о причинах, которые, по его мнению, привели к проблемам в финансовой организации. По его словам, нервная ситуация на финансовом рынке на фоне санации «ФК „Открытие“» «сделала Бинбанк заложником слухов».

«Банки не рушатся от экономики — экономику всегда можно тянуть и объяснять, в большей степени банки зависят от ликвидности. И, конечно, те недобросовестные вбросы, которые были в июле месяце и по поводу „Открытия“, и по поводу писем от „Альфа-капитала“, дали серьезную нервозность», — подчеркнул Шишханов.

Он рассказал, что в течение августа летал по регионам и объяснял клиентам, что у них не будет проблем в случае санации банка. «И буквально неделю назад, исходя из того, как в ликвидности ведут себя клиенты, стало понятно, что эта нервозность продолжается, к большому сожалению», — добавил он.

По его словам, решение обратиться в ЦБ за помощью в оздоровлении Бинбанка через Фонд консолидации было принято во избежание дефолта.

Работающий с 1991 года Бинбанк входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. Он занимает восьмое место по объему активов и значится в списке значимых кредитных организаций. Инфраструктура банка включает 12 филиалов, одно представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.

Бинбанк, как и «Открытие», упоминался в письме управляющей компании «Альфа-капитал» о кредитных организаций, у которых возникли проблемы. Впоследствии письмо было отозвано, а в «Альфа-капитале» его назвали частным мнением сотрудника.

Ранее Центробанк принял решение о проведении финансового оздоровления Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора.

Специалисты объяснили The Village, что именно произошло с Бинбанком и «Открытием» и стоит ли опасаться клиентам других кредитных учреждений.

Источники: «Коммерсантъ», «РБК»