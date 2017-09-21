Смартфон Apple iPhone 5s полностью исчезнет из российских магазинов к концу 2017 года. В re:Store уточнили, что iPhone 5s с февраля нельзя купить в магазинах сети — только если несколько устройств остались в региональных точках.

По словам источника, магазины распродадут последние iPhone 5s до ноября, но у некоторых региональных ретейлеров смартфон может остаться до конца 2017 года. Поставки закончились недавно, поэтому несколько устройств остались у МТС, отметил собеседник TJ.

По данным «Яндекс.Маркета», средняя цена на iPhone 5s в сентябре 2017 года составляет около 17 тысяч рублей. Его можно найти как минимум в 20 магазинах, в том числе в салонах МТС, MediaMarkt и DNS.

Источник: TJ