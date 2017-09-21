Министерство финансов внесло в проект федерального бюджета поправки, которые предусматривают повышение утилизационного сбора на автомобили в России на 15 % c 1 января 2018 года. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2018–2020 годы сообщают «Ведомости».

Минфин предполагает, что только в 2018 году это может принести бюджету более 28 миллиардов рублей. Сотрудники двух автомобильных концернов объяснили инициативу ведомства желанием защитить российский автопром, представленный отечественными и иностранными брендами. Условия вступления России во Всемирную торговую организацию предусматривают снижение ввозных пошлин на автомобили, что приводит к снижению стоимости иномарок — а это невыгодно производителям из России.

Сейчас почти все российские автозаводы получают субсидии, которые компенсируют утилизационный сбор. Увеличение сбора может привести к росту цен на иномарки, которые производятся за пределами России. Это также приведет к дальнейшему сокращению импорта автомобилей в страну, утверждает издание.

Источники «Ведомостей» утверждают, что от повышения сбора могут отказаться. Против увеличения сбора выступает Минэкономразвития, которое считает его размеры необоснованными и не подтвержденными расчетами.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО, из-за которого снизились ввозные пошлины на автомобили. Базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов — 150 тысяч рублей. Изначально сбор должны были платить только импортеры, а местные заводы брали на себя обязательства по утилизации. Критика Евросоюза в 2014 году привела к тому, что сбор начали платить все. При этом почти все российские автосборочные заводы начали получать субсидии, которые сопоставимы со сборами.