Платформа Medium удалила пост Антона Розенберга, который называет себя бывшим топ-менеджером «ВКонтакте» и Telegram, о его конфликте с Николаем и Павлом Дуровыми.

Розенберг рассказал в Facebook, что Medium уведомили его о нарушении пункта правил, запрещающего публиковать частную переписку без согласия всех ее участников. В посте Розенберга содержалось много скриншотов переписки с братьями Дуровыми. Сам он считает, что текст заблокировали из-за жалобы.

Розенберг намерен разместить пост на другой платформе и попросил пользователей помочь ему найти альтернативные площадки.

18 сентября бывший сотрудник ООО «Телеграф» Антон Розенберг, занимавший должность директора особых направлений, рассказал в своем блоге на Medium о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем, который якобы тайно ухаживал за его женой Екатериной. Она уже подтвердила, что согласна с изложенной мужем историей.

Павел Дуров опроверг свою связь с ООО «Телеграф» и отметил, что Розенберг никогда не работал в Telegram. Дуров также добавил, что изложенная бывшим сотрудником «ВКонтакте» история «на 90 % шизофазична».

Источник: Facebook