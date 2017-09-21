Московское управление Федеральной антимонопольной службы заявило, что компании «Яндекс» и «Полосатый лось» нарушили закон о рекламе. От них потребовали устранить нарушения.

По данным ведомства, с марта по июнь 2017 года в системе контекстной рекламы «Яндекс.Директ» размещался текст: «Реклама на дорожных знаках / Установка под ключ! Согласование с властями, монтаж, обслуживание». В этой рекламе показаны товары, производство или продажа которых запрещены законом.

«Продвижение услуг по размещению рекламных материалов на дорожных знаках (указателях) запрещено частью 2 статьи 19 закона „О рекламе“», — говорится в сообщении УФАС.

Компаниям может грозить до 500 тысяч рублей штрафа. В пресс-службе ведомства напомнили, что в 2016 году «Яндекс» уже уличали в аналогичном нарушении.

Источник: официальный сайт Московского УФАС