Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции «Системы» в 3D-принтеры, успех англоязычного проекта AdMe в фейсбуке и субаренда «Дикси».

Подписка на автомобили Volvo

Компания Volvo представила сервис подписки на автомобили Care by Volvo. Его участники смогут заказывать автомобили через интернет и пользоваться ими за абонентскую плату, включающую стоимость самой машины и услуги для ее обслуживания. Также участники программы смогут менять автомобиль на новый каждые два года. Когда сервис запустится в России — неизвестно.

Офшоры руководства «Черкизова»

МВД заподозрило руководство группы компаний «Черкизово» в занижении налоговой ставки и выводе в офшоры около 300 миллионов рублей, рассказали анонимные источники. Пресс-служба полиции утверждает, что под следствие попали руководители «крупного агрохолдинга», не уточняя, какого именно. В самой компании это отрицают.

Гибрид кометы и метеорита

Между Юпитером и Марсом обнаружили гибрид кометы и метеорита. Объект под названием 288P представляет собой два тела, которые вращаются друг вокруг друга, оставляя при этом след как у кометы. До этого ученые никогда не фиксировали такие сочетания.

Инвестиции «Системы» в 3D-принтеры

Совместный инвестиционный фонд АФК «Система» и «Роснано» Rusnano Sistema Sicar вложил в российского производителя строительных трехмерных принтеров Apis Cor 6 миллионов долларов. Другие детали сделки в фонде не называют. Привлеченные средства компания потратит на увеличение числа принтеров.

Успех англоязычного проекта AdMe в фейсбуке

Англоязычный развлекательный проект Bright Side, который развивает команда сайта AdMe, вошел в пятерку самых популярных издателей видео в фейсбуке. Видео Bright Side, занявшего в рейтинге пятое место, посмотрели более 1,3 миллиарда раз. Ролики британского видеопроекта Unilad, занявшего первое место, — 3,1 миллиарда просмотров.

Субаренда «Дикси»

Ритейлер «Дикси» намерен отдать в субаренду 28 500 квадратных метров своих торговых площадей, что составляет 15 % от общего объема недвижимости сети. В основном это прикассовые зоны, пристройки, подвальные или вторые этажи магазинов в формате «у дома».