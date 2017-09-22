Госдума объявила открытый конкурс на проведение исследования блокчейна, рынка криптовалют и оценки рисков их использования. Максимальная сумма контракта составила 2,49 миллиона рублей.

Победитель конкурса должен будет изучить иностранный опыт внедрения и использования новых финансовых технологий, в том числе криптовалют, выпускаемых на основе блокчейна. Он также должен будет выявить потенциальные риски новых технологий для экономики и предложить способы противодействия им.

В документе отмечается, что данные из исследования будут использоваться для создания законодательных инициатив. Заявки на участие в тендере принимаются до 10 октября, победитель будет определен 17 октября.

Источник: сайт госзакупок