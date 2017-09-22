Сбербанк начал эмиссию бесконтактных карт «Мир». В банке уточнили, что это один из этапов активной фазы внедрения бесконтактной технологии: к концу 2017 года все новые карты Сбербанка, кроме карт моментальной выдачи и электронных (Visa Electron, Maestro, Maestro Социальная), станут бесконтактными.

Всего Сбербанк выпустил 11 миллионов карт «Мир». К выпуску бесконтактных карт в июле 2017 года также приступила группа ВТБ. Суммарно Сбербанк и банки группы ВТБ выпустили почти 70 % карт.

Бесконтактные карты «Мир» эмитируют и другие крупные розничные банки — Тинькофф банк, Московский индустриальный банк, Промсвязьбанк, банк «Центр-инвест», «Россия», «Санкт-Петербург», СМП Банк и другие.

С 1 июля 2017 года «Мир» выдается всем бюджетникам, впервые обратившимся в банк за открытием счета. Тем, кто уже получает бюджетные выплаты, необходимо оформить «Мир» до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров переходный период продлится до 2020 года.

Источник: «РБК»