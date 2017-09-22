В преддверии Дня автомобилиста «Яндекс.Деньги» выяснили, сколько россияне тратят ежегодно на содержание автомобиля. В исследовании учитывались платежи пользователей на станциях техобслуживания, автомойках, АЗС, в магазинах запчастей, а также данные об оплате парковки и погашении штрафов ГИБДД.

51 566 рублей тратится на содержание автомобиля за год в среднем по России

В Москве обслуживание машины обходится в 70 829 рублей, в Санкт-Петербурге показатель оказался меньше среднего значения по стране — 54 860 рублей. Также цена значительно ниже на Урале — в Екатеринбурге, например, содержание авто в год выйдет в 42 175 рублей. Наиболее выгодные услуги в Воронеже — здесь обслуживание стоит 29 142 рубля.

В целом траты по сравнению с 2016 годом увеличились на 28 %. «За год средний платеж за техобслуживание вырос с 871 рубля до 1 006 рублей, за шиномонтаж — с 1 880 рублей до 2 597 рублей, за запчасти и аксессуары для авто — с 1 924 рублей до 3 096 рублей, за ремонт — с 3 009 до 6 453 рублей», — говорится в исследовании. При этом траты на бензин остались примерно на том же уровне, что и год назад, а именно — 774 рубля.

Источник: «Яндекс.Деньги»