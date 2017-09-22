По итогам проверки цен на питание в московском аэропорту Шереметьево Федеральная антимонопольная служба выявила значительное завышение цен. О каких именно предприятиях идет речь, не уточняется.

Также сообщается о превышении цен в два раза на некоторые товары в кафе и ресторанах в аэропортах Домодедово и Жуковский.

«По некоторым позициям цены были превышены в два раза. Мы говорим о продуктах, которые подаются в кафе и ресторанах. Бывает на треть, на 40 %», — рассказал заместитель главы УФАС по Московской области Дмитрий Стрельников.

В ФАС напомнили, что злоупотребление доминирующим положением нарушает закон о защите конкуренции. По нормам Кодекса об административных правонарушениях, такие компании должны быть наказаны штрафом до одного миллиона рублей.

27 июня 2017 года ведомство возбудило дела в отношении ООО «Бургер Рус» (сеть Burger King), ООО «Галерея-Алекс» (сеть кофеен «Шоколадница») и ООО «Мастер франчайзинг групп» (сеть кафе «Му-му») из-за высоких цен в заведениях в аэропортах.

О том, что УФАС по Московской области проведет проверку всех торговых точек в московских аэропортах, сообщалось в июне.

Источники: «Коммерсантъ», информагентство «Москва»