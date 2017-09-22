Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: компенсация трафика от Google, долги «Трансаэро» и Facebook без политической рекламы.

Burger King против фильма «Оно»

Российский филиал Burger King подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу с требованием запретить к прокату фильм по Стивену Кингу «Оно». В жалобе компания обвиняет в недобросовестной конкуренции McDonald’s. Клоун Пеннивайз из фильма, считают в сети, является точной копией символа McDonald’s, «включая цветовую гамму и шарики, которыми клоун заманивает детей». Поэтому McDonald’s после выхода фильма получила преимущество, а у Burger King снизился поток клиентов, и компания несет существенные убытки.

Лондон без Uber

Власти Лондона не будут продлевать лицензию Uber на перевозку пассажиров в городе; ее срок истекает 30 сентября. В мэрии решили, что компания не отвечает требованиям, которые предъявляются к операторам по вызову автомобиля. Uber плохо проявила себя в ситуациях, когда нужно было сообщать о преступлении, непрозрачно оформляла медицинские сертификаты и делала нарушения при проверке криминальной истории водителей. Компания может обжаловать решение властей в течение 21 дня.

Киберспорт на олимпиаде

Вице-президент Национального олимпийского комитета Гонконга и руководитель Азиатской конфедерации киберспорта Кеннет Фок на генассамблее организации в Ашхабаде заявил о намерении добиваться включения киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр. Он считает, что киберспорт обладает достаточным количеством признаков, которые ставят его в один ряд с традиционным спортом.

Компенсация трафика от Google

Компания Google подтвердила слухи о том, что будет выплачивать компенсацию рекламодателям за рекламу, размещенную на сайтах с фиктивным трафиком. Об этом она договорилась с операторами AppNexus, Index Exchange, OpenX и DoubleClick Ad Exchange.

Facebook без политической рекламы

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы. Сервис начнет помечать источники политической рекламы, чтобы пользователи могли понимать, какие рекламные объявления размещает политическая организация. Причина — информация о работе российской «фабрики троллей», разместившей во время президентской кампании в США более 3 тысяч объявлений в соцсети.

Долги «Трансаэро»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом. Он также открыл в ее отношении конкурсное производство. Стоимость доступных к продаже активов составляет 1,6 миллиарда рублей. Это почти в 144 раза больше суммы, которую требуют с авиакомпании кредиторы и работники — 230 миллиардов рублей.