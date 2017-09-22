После проверки 84 кофеен Роспотребнадзор оштрафовал московский «Кофе Хауз» на 6,5 миллиона рублей.

«Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов», — заявили в службе.

В 18 заведениях зафиксировали «неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений» — сколы плитки, щели, отслоившаяся краска, нарушение целостности кафельного покрытия стен и пола. Еще в 35 кафе не отвечала требованиям санитарных норм вентиляция, а в 48 — не соблюдались требования к подключению моек к системе канализации.

На «участках формирования готовых блюд и салатов» в 28 кафе не были установлены бактерицидные лампы, в семи — нарушался температурный режим хранения еды. В двух кафе не принимались «меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых». Неправильно обращались с мусором в 11 кафе.

У сотрудников 23 кафе в медицинских книжках не было данных о вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне. В 12 кафе не установили знаки о запрете курения.

«По результатам проверок было составлено 206 протоколов об административном правонарушении по 15 статьям КоАП РФ. Вынесено 206 постановлений об административных правонарушениях о назначении наказания в виде штрафа (107 — на юридическое лицо, 99 — на должностных лиц). Общая сумма штрафных санкций составила 6 млн 406 тысяч рублей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Источник: Роспотребнадзор