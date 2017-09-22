За санитарные нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хауз» оштрафовали на 6,5 миллиона рублей
После проверки 84 кофеен Роспотребнадзор оштрафовал московский «Кофе Хауз» на 6,5 миллиона рублей.
«Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов», — заявили в службе.
В 18 заведениях зафиксировали «неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений» — сколы плитки, щели, отслоившаяся краска, нарушение целостности кафельного покрытия стен и пола. Еще в 35 кафе не отвечала требованиям санитарных норм вентиляция, а в 48 — не соблюдались требования к подключению моек к системе канализации.
На «участках формирования готовых блюд и салатов» в 28 кафе не были установлены бактерицидные лампы, в семи — нарушался температурный режим хранения еды. В двух кафе не принимались «меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых». Неправильно обращались с мусором в 11 кафе.
У сотрудников 23 кафе в медицинских книжках не было данных о вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне. В 12 кафе не установили знаки о запрете курения.
«По результатам проверок было составлено 206 протоколов об административном правонарушении по 15 статьям КоАП РФ. Вынесено 206 постановлений об административных правонарушениях о назначении наказания в виде штрафа (107 — на юридическое лицо, 99 — на должностных лиц). Общая сумма штрафных санкций составила 6 млн 406 тысяч рублей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Источник: Роспотребнадзор
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