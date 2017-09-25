Директор «Центра развития» при НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова объяснила, почему при росте номинальной зарплаты россиян и ВВП страны население продолжает беднеть.

Причина — в сложной структуре доходов, которые складываются из многих источников. Кроме зарплаты сюда относятся пенсии и пособия, которые выплачивает людям государство, а также предпринимательские доходы и доходы от собственности. Когда Росстат говорит о росте зарплаты на 8,6 %, имеется в виду именно белая зарплата. По всем же остальным источникам доходов идет снижение. Так, например, поступления от собственности в первой половине 2017 года уменьшились сразу на 12,5 %. А доходы от предпринимательства в принципе практически не растут. Также необходимо учитывать инфляцию в 4 % годовых.

«В итоге мы получаем снижение реальных доходов населения», — пояснила Акиндинова. Это значит, что вопреки росту зарплат покупательная способность и уровень жизни населения становятся не лучше, а хуже.

При этом Акиндинова уточнила, что виной тому — не только падение цен на нефть, обесценивание рубля и обмен санкциями. Проблемы начались еще в 2012 году. «У нас осталась большая доля неэффективных предприятий, в основном государственного сектора. Плохие условия для малого бизнеса. Сама структура нашей экономики ограничивает рост», — заключила эксперт.

Источник: «Огонек»