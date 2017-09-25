Легче всего россиянам получить «шенген» в визовых центрах Италии, Греции, Франции и Чехии.

По словам директора департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group Анны Филатовской, наиболее стабильно и быстро работает представительство Франции. «Франция в том числе лояльна в плане выдачи многократных виз. Также стоит отметить Чехию, а по минимальному количеству требуемых документов на первом месте стоит Греция», — уточнила она.

Также эксперты назвали страны, чьи визовые центры работают наиболее нестабильно и неудобно, — это представительства Венгрии и Словении, а также Португалии.

Туроператоры отметили, что введенная в 2015 году обязательная процедура дактилоскопии при получении визы снизила число путешественников из регионов, желающих отправиться в Европу. При этом россиянам отказывают в «шенгене» всего в 1 % случаев — это самый низкий показатель в мире.

Источник: АТОР