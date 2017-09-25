В Москве завершилась реформа уличной торговли.

«Поставленные цели и задачи достигнуты — около 400 ИП и организаций заключили договоры на работу в НТО (нестационарные торговые объекты — Прим. Ред.), среди них небольшие региональные компании и начинающие предприниматели», — заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюк.

В частности, в ходе реформы сократилось количество субарендаторов, которые завышали цены на аренду торговых помещений, и произошло пополнение городского бюджета. Так, с начала 2017 года по 19 сентября НТО принесли городскому бюджету ​223,7 миллиона рублей.

Сейчас право на торговлю в городских киосках разыгрывается на аукционах. Всего мэрия сдала в аренду около 4,1 тысячи ларьков и 400 киосков в подземных переходах, а также торговые автоматы. Все остальные объекты уличной торговли в городе пока работают по старому образцу. Их переведут на новый договор аренды до 2020 года.

По данным агентства «РБК», сейчас 2,3 тысячи торговых объектов из 4,1 тысяч арендованы десятью компаниями и холдингами. По расчетам издания, за пять лет мэрия получит от арендаторов 7,1 миллиардов рублей — 57% из них придется на эти десять компаний.

Реформировать уличную торговлю в Москве начали в 2010 году. Тогда городские власти решили сносить принадлежавшие предпринимателям ларьки и заменять их на типовые киоски, которые принадлежат городу. Так, в ночь с 28 на 29 августа 2016 года в Москве прошла вторая волна сноса самостроя — были уничтожены более 90 строений, незаконно возведенных вблизи станций метрополитена.

Источник: агентство «РБК»