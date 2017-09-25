Создатели сервиса такси FixTaxi запустили приложение «СравниТакси», которое позволяет сравнить цены на различных такси-платформах.

С помощью приложения можно сравнить стоимость одной поездки на такси в разных сервисах — Uber, «Яндекс.Такси», Gett, «Максим», RuTaxi и FixTaxi. При выборе подходящего предложения пользователь попадает в приложение указанного сервиса.

Также с помощью приложения можно узнать, сколько будет стоить поездка по заданному маршруту на автомобиле из каршеринга — сейчас сервис работает только с BelkaCar в Москве и UrentCar в Краснодарском крае.

По словам разработчиков, приложение можно использовать более чем в 100 городах в России, Казахстане, Белоруссии и на Украине. Оно доступно для устройств на Android и iOS.

Источник: vc.ru