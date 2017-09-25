В понедельник, 25 сентября, вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, которые предусматривают прямое возмещение убытков при массовых ДТП.

Прямое возмещение распространяется на ДТП, произошедшие после 25 сентября и не повлекшие ущерб для здоровья их участников.

Теперь попавшие в ДТП могут обратиться за выплатой по ОСАГО напрямую к своему страховщику. При этом ответственность по выплате будет лежать на страховщике виновника. После запроса страховые компании будут рассчитываться между собой.

Сервис для ремонта смогут выбрать сами потерпевшие, а их список предоставит страховщик. Ранее при массовых ДТП потерпевшие должны были обращаться к страховщику виновника аварии.

Система прямого возмещения убытков действует с 1 марта 2009 года.

Источник: «Коммерсантъ»