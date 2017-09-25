Федеральное агентство воздушного транспорта проводит внеплановую проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за массовых задержек рейсов и долгов по зарплате.

При этом в Генпрокуратуре ведомство уже упрекнули в бездействии и потребовали проверить авиакомпанию на соответствие требованиям, необходимым для выдачи сертификата на перевозки.

Представители самой «ВИМ-Авиа» сообщили The Village, что компания участвует в заседании оперативного штаба Росавиации. По словам PR-директора перевозчика Елены Федоровой, достигнуты предварительные соглашения с госорганами и партнерами, что должно привести к исправлению ситуации.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что это связано с финансовыми проблемами перевозчика. Компания задолжала более 200 миллионов рублей сотрудникам и не может найти деньги на топливо и обслуживание самолетов в аэропорту.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в ожидании отложенных рейсов время.

Источники: агентство «Москва», ТАСС, пресс-служба «ВИМ-Авиа»