Агентство ипотечного жилищного кредитования снизило ставки по ипотечным кредитам до 9 %.

Ставки по продуктам «Приобретение готового жилья», «Приобретение квартиры на этапе строительства», «Перекредитование», «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» уменьшились на 0,5 процентного пункта. По «Военной ипотеке» ставка снижена на 1,5 процентного пункта, при этом выросла максимальная сумма займа — с 2,1 до 2,41 миллиона рублей.

Агентство создано правительством в 1997 году с целью повышения доступности жилья в стране. При этом особое внимание уделяется формированию рынка ипотеки в регионах. Для его развития агентством создана система двухуровневого рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, участниками которой являются банки, региональные операторы и сервисные агенты.

Источник: «Коммерсантъ»