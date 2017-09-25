Куда россияне предпочитают вкладывать деньги
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие способы вложения россияне считают самыми надежными.
Место
Способ вложения
Количество опрошенных
Покупка недвижимости
46 %
Хранение в банке
29 %
Наличность в рублях
17 %
Покупка золота и драгоценностей
14 %
Наличность в иностранной валюте
10 %
Покупка акций предприятий
7 %
Пенсионный фонд
5 %
При этом на данный момент сбережения имеет только треть респондентов (36 %). А накоплениями россияне считают сумму, которая начинается от 398 617 рублей.
Источник: сайт ВЦИОМ
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