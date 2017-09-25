Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие способы вложения россияне считают самыми надежными. 

Место

Способ вложения 

Количество опрошенных

Покупка недвижимости

46 %

Хранение в банке

29 %

Наличность в рублях

17 %

Покупка золота и драгоценностей

14 %

Наличность в иностранной валюте

10 %

Покупка акций предприятий

7 %

Пенсионный фонд

5 %

При этом на данный момент сбережения имеет только треть респондентов (36 %). А накоплениями россияне считают сумму, которая начинается от 398 617 рублей. 

Источник: сайт ВЦИОМ