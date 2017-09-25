Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие способы вложения россияне считают самыми надежными.

Место Способ вложения Количество опрошенных

Покупка недвижимости 46 %

Хранение в банке 29 %

Наличность в рублях 17 %

Покупка золота и драгоценностей 14 %

Наличность в иностранной валюте 10 %

Покупка акций предприятий 7 %

Пенсионный фонд 5 %

При этом на данный момент сбережения имеет только треть респондентов (36 %). А накоплениями россияне считают сумму, которая начинается от 398 617 рублей.

Источник: сайт ВЦИОМ