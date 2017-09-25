Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: робот-дантист, противодроновый «Калашников», рейтинг самых дорогих брендов, изменения в Сбербанке из-за ИИ и другие новости.

«Российский Hulu»

Медиахолдинг «Национальная медиа группа» запустит онлайн-платформу «Витрина». Она позиционирует себя как «российский аналог Hulu».

«Витрина» должна стать общей для телевещателей платформой. Через нее контент будет распространяться в интернете. Помимо НМГ, среди учредителей сервиса значатся ВГТРК, Первый канал и «СТС Медиа».

Самые дорогие бренды

Бренды Apple и Google в очередной раз стали самыми дорогими в мире. Стоимость Apple выросла на 3 % — до 184,15 миллиарда долларов. Google стал стоить на 6 % дороже — 141,70 миллиарда рублей. На третьей строчке в этот раз оказалась Microsoft. Компания подорожала за год на 10 % — почти до 80 миллиардов долларов.

Общая стоимость 100 ведущих мировых брендов увеличилась в 2017 году на 4,2 % и составила 1 871 700 000 долларов.

Закон об отношениях человека и робота в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума в ближайшее время планирует заняться написанием законов об отношениях искусственного интеллекта и человека. По его словам, вопрос развития робототехники важен из-за будущего исчезновения многих профессий и перераспределения на рынке.

Робот-дантист

В Китае робот впервые установил пациентке зубные импланты. Машину разработали ученые из Четвертого военно-медицинского университета и Бэйханского университета. Операция прошла в госпитале при университете.

Противодроновый «Калашников»

Государственные испытания противодроновой винтовки REX-1 начнутся в 2018 году. Ее разработал российский концерн «Калашников». Ожидается, что серийное производство винтовки начнется сразу после завершения испытаний.

Изменения в Сбербанке из-за ИИ

Сбербанк планирует заменить 4,5 тысячи сотрудников искусственным интеллектом. ИИ будет принимать решения вместо этих сотрудников, увольнять которых, однако, не планируется. Роботы с универсальным искусственным интеллектом должны появиться через 10–15 лет.

Падение акций поставщиков Apple

Акции сразу нескольких тайваньских компаний-поставщиков Apple упали за последние дни. Так, акции Hon Hai снизились на 10 %, Pegatron и южнокорейского LG Innotek — более чем на 13 %.

Падение связывают с тем, что количество заказов на новый iPhone оказалось ниже ожидаемого. После презентации новых устройств Apple капитализация самой компании упала на 50 миллиардов долларов.