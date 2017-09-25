С 2018 года Сбербанк собирается использовать систему оценки заемщиков по психометрическим моделям с использованием данных из соцсетей.

«Идеальный вариант — чтобы стало понятно, что это за человек. Если он лайкает тюремные четки и „Владимирский централ“, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит. Скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть», — пояснил принцип отсева заявок старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

Он уточнил, что система работает на базе цифровых психометрических моделей Михала Косински. Совместно с Дэвидом Стиллвэллом он разработал механизм определения отдельных черт человека по лайкам в соцсетях. Использование больших данных помогает исследователям установить не только психотип личности, но и спрогнозировать поведение человека.

Сейчас новая система скоринга уже тестируется на ограниченном числе клиентов Сбербанка, которые согласились поучаствовать в эксперименте.

Источник: газета «Ведомости»