В связи с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» Роспотребнадзор напомнил пассажирам о возможности отказаться от полета и получить свои деньги даже за невозвратный билет.

На сайте ведомства уточнили, что задержкой рейса является перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика или вынужденная задержка самолета при отправке или в полете.

«При задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся „невозвратным“», — говорится на сайте.

Также Роспотребнадзор напомнил, что пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, он может обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что это связано с финансовыми проблемами перевозчика. Компания задолжала более 200 миллионов рублей сотрудникам и не может найти деньги на топливо и обслуживание самолетов в аэропорту.

Ранее The Village рассказывал, как получить компенсацию за потерянное в ожидании отложенных рейсов время.

Источник: «Интерфакс»