Федеральная антимонопольная служба и Минкомсвязь до конца года подготовят документы для отмены внутрисетевого роуминга. Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что понятие роуминга по России исчезнет из тарифов с января, но какая-то часть работы по отмене роуминга пройдет уже в первой половине 2018 года.

«То, что произойдет после отмены роуминга, на самом деле не приведет к тому, что кому-то вдруг придется платить больше. Это недопустимая вещь, этого не будет», — подчеркнул Артемьев.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, в свою очередь, заявил, что отмена роуминга на территории России «может привести к постепенному исчезновению роуминга как понятия, в том числе между государствами, начиная с Евразийского экономического сообщества и заканчивая международным сообществом».

В июле ФАС потребовала от «большой четверки» сотовых операторов снизить цены на роуминг. По мнению ведомства, разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и в поездках по России необоснованны и нарушают закон о конкуренции. В августе антимонопольная служба сообщила, что некоторые мобильные операторы в тысячи раз завышают цены для абонентов не своей сети в роуминге. Ведомство предупредило «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 о необходимости изменить тарифы на услуги связи в поездках.

Источник: ТАСС