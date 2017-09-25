Следственный комитет завел уголовное дело из-за хищения денег пассажиров руководством авиакомпании «ВИМ-Авиа». В СКР считают, что преступный умысел возник у должностных лиц перевозчика в сентябре.

«Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше одного миллиона рублей», — говорится в сообщении СК.

В рамках дела опросили генерального директора авиакомпании Александра Кочнева. Также ведомство направило запросы поставщикам топлива.

Начать проверку задержек рейсов «ВИМ-Авиа» распорядился глава СКР Александр Бастрыкин. Генеральная прокуратура предъявила претензии руководителям Росавиации, посчитав, что должностные лица агентства бездействовали. В ведомстве уверены, что «бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании». Также Северо-Западная транспортная прокуратура начала проводить проверку из-за задержек рейсов «ВИМ-Авиа» из Санкт-Петербурга в Даламан, Анталью и Шанхай.

«ВИМ-Авиа» прекратила платить за заправку самолетов в конце прошедшей недели. По данным «Коммерсанта», задолженность перевозчика достигает 500 миллионов рублей. Предполагалось, что авиакомпании выделит деньги правительство Татарстана и «Татнефть», однако в итоге власти страны отказались от поддержки перевозчика.

Домодедово продлил обслуживание «ВИМ-Авиа» до вечера понедельника, 25 сентября. За сутки в аэропорту задержали 17 рейсов «ВИМ-Авиа», еще один был отменен. Пассажиры рейса «ВИМ-Авиа», вылет в Анталью которого задержали более, чем на сутки, отказываются покидать аэропорт и призвали перекрывать стойки на вылеты в Турцию.

Источник: сайт СКР