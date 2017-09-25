Авиакомпания «ВИМ-Авиа» перестала выполнять чартерные перевозки. У перевозчика закончились оборотные и заемные деньги.

«Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз). С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене “ВИМ-Авиа„ на социально-значимых направлениях в города Дальнего Востока», — рассказали в Росавиации.

В агентстве отмечают, что «ВИМ-Авиа» предоставляла бухгалтерскую отчетность, «которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании». Информацию об этом ведомство направило в правоохранительные органы, ее также учтут при проведении внеплановой проверки.

Государство рассматривает различные варианты для продолжения перевозок пассажиров, купивших билеты на рейсы авиакомпании, в частности, введение антикризисного управления и отстранение руководство от контроля за работой авиакомпании. Продолжается работа с кредиторами «ВИМ-Авиа», сохраняющим интерес к авиакомпании, «но только в случае коренного изменения ее финансовой модели».

Издание The Bell сообщает, что авиакомпания приостановила все полеты — и чартерные, и регулярные.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что это связано с финансовыми проблемами перевозчика. Компания задолжала более 200 миллионов рублей сотрудникам и не может найти деньги на топливо и обслуживание самолетов в аэропорту.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в ожидании отложенных рейсов время.

Источник: Росавиация