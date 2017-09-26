Банкир Олег Тиньков пообещал отозвать все иски и заявления в полицию на проект «Немагия».

«Я тебе обещаю, что во вторник (26 сентября. — Прим. ред.) я отзову иски все — то есть и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело», — заявил Тиньков в интервью Амирану Сардарову на канале «Дневник хача».

Заявление Тинькова на 35-й минуте

Тиньков сказал об этом в ответ на просьбу Сардарова добровольно отозвать иски, не дожидаясь извинений от «Немагии». Он считает, что сообщество видеоблогеров должно разобраться с конфликтом самостоятельно.

Банкир пообещал не выдвигать каких-либо условий за отзыв исков.

Бизнесмен подал иски в суд и заявление в полицию на «Немагию» после ролика проекта о банке, который был выпущен в начале августа. Тиньков отмечал, что его задели оскорбления в адрес жены.

В сентябре полиция провела обыск у автора «Немагии» Алексея Псковитина по уголовному делу о клевете, в котором он проходит в качестве подозреваемого.

После этого организатор рэп-баттлов Versus Александр Тимарцев (Ресторатор) заявил о приостановке сотрудничества с Тинькофф-банком.

На угрозы в свой адрес также жаловался видеоблогер Юрий Хованский. Он удалил ролик про Тинькова после того, как неизвестные сломали ему дверь. Тиньков в интервью Сардарову сообщил, что не предпринимал никаких действий против блогера.

Источник: YouTube