Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил запретить социальной сети Facebook работу на территории России в 2018 году, если компания так и не выполнит федеральный закон о персональных данных.

«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей среди россиян. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории России, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Закон обязателен для всех. Тут исключений нет», — заявил он.

При этом Жаров уточнил, что в 2017 году Facebook проверять не будут. Он также напомнил, что Twitter уже согласился перенести персональные данные россиян на местные серверы к середине 2018 года. Сама компания этого не подтверждала.

С осени 2015 года все сервисы, работающие на территории страны, обязаны хранить персональные данные россиян только на местных серверах. За нарушение этого закона предусмотрено наказание вплоть до блокировки сайта или приложения. Его могут применить только после проверки Роскомнадзора. Пока на крайние меры пошли только в случае с профессиональной соцсетью LinkedIn.

Источник: «Интерфакс»