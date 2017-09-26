43 тысячи туристов, ранее отправленных рейсами авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и на Крит, могут оказаться под угрозой неисполнения услуг.

Правовая оценка текущей ситуации, а также принцип дальнейших действий будут обсуждаться на заседании Правового комитета 26 сентября. Также в Ростуризме состоится рабочее совещание с участием туроператоров.

В Ростуризме открыли горячую линию для находящихся за рубежом туристов «ВИМ-Авиа». Телефон горячей линии Ростуризма: +7 (985) 226–82–71. Телефон горячей линии ассоциации «Турпомощь»: +7 (499) 678–12–03.

25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

За прошлую неделю авиакомпании задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что это связано с финансовыми проблемами перевозчика. Компания задолжала более 200 миллионов рублей сотрудникам и не может найти деньги на топливо и обслуживание самолетов в аэропорту.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в ожидании отложенных рейсов время.

Источник: «Интерфакс»