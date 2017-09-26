Московский аэропорт Внуково готов принять все рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» начиная с 26 сентября 2017 года.

«Министерство транспорта РФ и Росавиация приняли неотлагательные решения по антикризисному управлению авиаперевозчика, а именно о приостановке отправки пассажиров в рамках чартерных программ как на внутрироссийских направлениях, так и за рубеж», — сообщает пресс-служба аэропорта.

Как уточнил председатель совета директоров аэропорта Виталий Ванцев, вся деятельность «ВИМ-Авиа» будет вестись из Внукова как из базового аэропорта до тех пор, пока не будут развезены все пассажиры.

«Все самолеты компании перебазируются во Внуково», — заявил Ванцев. Он добавил, что 26 сентября в аэропорт прибудут первые пассажиры, а расписание полетов будет уточняться.

25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

За прошлую неделю авиакомпания задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. Компания задолжала более 200 миллионов рублей сотрудникам и не может найти деньги на топливо и обслуживание самолетов в аэропорту.

В Ростуризме открыли горячую линию для находящихся за рубежом туристов «ВИМ-Авиа».

Источник: «Интерфакс»