Самые высокооплачиваемые профессии в России
Министерство труда и социальной защиты составило рейтинг высокооплачиваемых должностей за первую половину 2017 года.
Место
Профессия
Заработная плата
Капитан океанского судна
500 тысяч рублей
Командир воздушного судна
320 тысяч рублей
Главный технолог золотодобывающей промышленности
312 тысяч рублей
Главный тренер по хоккею
300 тысяч рублей
Начальник строительного участка
250 тысяч рублей
Врач-стоматолог
200 тысяч рублей
Риск-менеджер
200 тысяч рублей
Инженер-электрик
195 тысяч рублей
Аналитик в области информатики и вычислительной техники
190 тысяч рублей
Второй пилот
180 тысяч рублей
По данным Росстата, в первом полугодии среднемесячная номинальная заработная плата в стране составила 38,7 тысячи рублей. Она выросла на 7,3 % относительно аналогичного периода прошлого года.
Источник: «Известия»
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