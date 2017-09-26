Министерство труда и социальной защиты составило рейтинг высокооплачиваемых должностей за первую половину 2017 года.

Место Профессия Заработная плата

Капитан океанского судна 500 тысяч рублей

Командир воздушного судна 320 тысяч рублей

Главный технолог золотодобывающей промышленности 312 тысяч рублей

Главный тренер по хоккею 300 тысяч рублей

Начальник строительного участка 250 тысяч рублей

Врач-стоматолог 200 тысяч рублей

Риск-менеджер 200 тысяч рублей

Инженер-электрик 195 тысяч рублей

Аналитик в области информатики и вычислительной техники 190 тысяч рублей

Второй пилот 180 тысяч рублей

По данным Росстата, в первом полугодии среднемесячная номинальная заработная плата в стране составила 38,7 тысячи рублей. Она выросла на 7,3 % относительно аналогичного периода прошлого года.

Источник: «Известия»