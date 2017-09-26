Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: продажи Ростеха, система разблокировки компьютера с помощью размера и формы сердца, национальная цифровая валюта в Японии.

Барбершоп Никиты Михалкова

Режиссер Никита Михалков открывает в Москве барбершоп «Сибирский цирюльник» (Le barbier de Siberie). Заведение начнет работать в четверг, 28 сентября, в 14:00. Однако пока неизвестно, где именно.

«Умная» куртка Levi's

Google начнет продавать «умные» куртки, созданные совместно с брендом одежды Levi's. Куртка будет стоить 350 долларов. Она поступит в несколько торговых сетей в США 27 сентября. 2 октября откроется заказ на сайте Levi's.

Куртку можно стирать, сняв с неё Bluetooth-модуль. Сенсорные рукава воспринимают влагу и любую другую жидкость как обычная джинсовая ткань.

Курсы по банковскому делу от Сбербанка

«Сбербанк» запустил два открытых курса на онлайн-платформе Coursera. Первый — «Основы риск-менеджмента в банке», второй — «Банковская деятельность и финансы». Они доступны для всех пользователей. Программа рассчитана на семь недель при нагрузке в 2-3 часа в неделю.

Программа «Основы риск-менеджмента в банке» стартует 2 октября, принять участие в программе могут новички в банковском деле. Программа «Банковская деятельность и финансы» стартовала 25 сентября.

Продажи Ростеха

Ростех хочет продать блокирующий пакет акций производителя смартфонов Yota Devices. Госкорпорация заключила put-опцион на продажу китайским совладельцам компании своей доли в производителе YotaPhone. В Ростехе хотят продать эту долю председателю совета директоров Yota Devices Уинстону Си, который владеет пакетом в China Baoli.

Система разблокировки компьютера с помощью размера и формы сердца

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Буффало разработали новый способ разблокировки — при помощи сердца. При входе в компьютер, система будет анализировать форму и размер сердца владельца. Форма и размер сердца не меняются в течение взрослой жизни человека (если он не переносил тяжелые сердечные заболевания). Соответственно, новая технология работает так же, как и остальные биометрические системы.

Национальная цифровая валюта в Японии

Центробанк Японии разрешил консорциуму банков страны запуск собственной цифровой валюты. Ее назвали J Coin. Она будет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей стране при помощи смартфонов.

При этом J Coin не имеет с биткоином практически ничего общего. Во-первых, у J Coin будет банк-эмитент — ей будет управлять отдельная компания, во-вторых, стоимость новой валюты будет привязана к иене.

Ожидается, что новую цифровую валюту запустят в 2020 году, когда в стране пройдут Олимпийские игры.