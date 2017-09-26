В московском центре «Мемориал» 7 и 8 октября пройдет медиахакатон memo.media. К участию приглашаются начинающие журналисты, разработчики, дизайнеры, историки, фотографы и другие молодые специалисты.

«Мы постараемся привлечь как можно больше необходимых экспертов (в том числе по вашим заявкам), которые могли бы дать как можно больше полезных рекомендаций в самых разных областях: истории, дизайне, языках программирования и вообще всего на свете. Мы договорились почти с двумя десятками СМИ о темах проектов, которые они бы хотели осуществить на основе данных или материалов „Мемориала“. Каждое СМИ выделило по одному-два куратора проекта из числа своих постоянных сотрудников и представило список вакантных позиций, которых не хватает для реализации проекта», — рассказали организаторы проекта.

В хакатоне примут участие Arzamas, «Такие дела», «Дождь», «Медуза», «Медиазона», Sports.ru и другие издания. Зарегистрироваться и выбрать тему для проекта можно по ссылке.

Часть проектов опубликуют 29–30 октября, когда проходят дни памяти жертв политических репрессий, остальные — 7 ноября, к годовщине революции 1917 года.

Источник: мероприятие на Facebook