Министр транспорта России Максим Соколов заявил об отсутствии смысла в государственной поддержке авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«​Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практически прекратила работу», — заявил Соколов. Он уточнил, что господдержку необходимо направить на решение проблемы перевозки пассажиров. По словам министра, предложения по решению данной ситуации формируются штабом и через Минтранс будут направлены в правительство.

Министр транспорта также добавил, что в правительстве рассматриваются различные варианты будущего «ВИМ-Авиа». В их число входит и санация компании.

25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

За прошлую неделю авиакомпания задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. Компания задолжала более 200 миллионов рублей сотрудникам и не может найти деньги на топливо и обслуживание самолетов в аэропорту.

В Ростуризме открыли горячую линию для находящихся за рубежом туристов «ВИМ-Авиа».

Источник: ТАСС