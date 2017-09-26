Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала ​на своем сайте инструкцию для пассажиров по возврату купленных билетов.

«Возврат и обмен билета производится строго по месту приобретения авиабилета. При обращении в кассу необходимо иметь при себе паспорт», — сказано в сообщении.

При этом в случае добровольного возврата билетов с клиента будет взиматься сбор за операцию возврата в соответствии с условиями применения тарифов. Если же билет оформляли на сайте «ВИМ-Авиа», то пассажир должен направить запрос о возврате по электронному адресу компании. Затем оператор отправит пассажиру письмо с суммой сбора за возврат.

Оператор вернет деньги после того, как пассажир подтвердит проведение данной операции.

Источник: агентство «РБК»

Ранее сообщалось, что перевозкой пассажиров по регулярным рейсам «ВИМ-Авиа» займутся семь других авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».