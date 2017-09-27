Президент Владимир Путин согласился с предложением «Опоры России» дать малым и средним предпринимателям возможность выкупать федеральную собственность по приоритетному праву и с пятилетней рассрочкой. Он поручил министру экономического развития Максиму Орешкину проработать эту идею.

Государство уже поддерживает предпринимателей подобным образом. Закон о приоритетном праве выкупа арендуемых помещений представителями малого и среднего бизнеса был принят летом 2008 года. По нему компании, арендующие более двух лет находящуюся на балансе региона или муниципалитета недвижимость, могут выкупить ее с пятилетней рассрочкой. В «Опоре России» подсчитали, что за время действия закона таким правом воспользовались более 40 тысяч организаций.

Тем не менее, эксперты считают, что ждать ажиотажной приватизации федеральной недвижимости не стоит: чиновники еще не готовы к массовой продаже госсобственности, а цены на нее такие же, как и на коммерческую недвижимость.

Источник: «Коммерсантъ»